25 июля состоится дебют нового поколения Audi Q3

Вчера, 23:00

Немецкая компания Audi опубликовала видео, на котором показала новое поколение кроссовера Audi Q3. Согласно тизеру мировой дебют модели в новой генерации стоится уже 25 июля, однако в живую модель можно будет увидеть позднее.

Несмотря на то, что мировая премьера Audi Q3 в новой генерации стоится через три дня, прототип модели можно будет увидеть только на автошоу во Франкфурте в сентябре, поскольку презентация пройдет в сети.

Кроссовер Audi Q3 является самым популярным в линейке автопроизводителя и уже в этом году клиентам предложат новое поколение. В рамках рекламной кампании после видеотизера будет представлено ряд фотографий и видео с новыми подробностями о модели, а позднее показан прототип без камуфляжа.

Согласно видео Audi Q3 нового поколения обзавелась современной решеткой радиатора в корпоративном стиле трехмерным эффектом, новыми светодиодными противотуманками, а также модифицированной оптикой, которая имеет подвижные детали и адаптивные функции.

Другие особенности кроссовера будут представлены позднее, однако известно, что Audi Q3 построен на новой более крупной архитектуре MQB. Кроссовер также оснастят новой приборной панелью в электронном исполнении с 12-дюймовым экраном.