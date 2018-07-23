Предсерийный КАМАЗ с кабиной К5 показался на первых фото

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Уже в сентябре должна стартовать серийная сборка КАМАЗ-54901 с новой кабиной К5, а пока в сеть попали снимки предсерийного прототипа, которые были сделаны на Камском автозаводе.

Концептуальный КАМАЗ-54901 с новой кабиной дебютировал в 2017 году. Она примечательна тем, что унифицирована с кабиной Mercedes-Benz Actros, однако в плане дизайна модели будут разными. В разработке внешнего вида для российской новинки участвовали дизайнеры Daimler.

Новая кабина имеет высоту в 1,98 м и ширину в 2,27 м. В перечень оснащения модели попал штатный мультимедийный комплекс с 10-дюймовым дисплеем.

Судя по свежим фото, запечатлеть удалось не до конца собранный грузовик, который может использоваться в качестве макета для отработки процесса производства. На двери машины даже есть надпись «не закрывать».

Помимо этого, снимки позволяют рассмотреть отличия предсерийного образца от прототипа. В частности, автомобиль оснастили новыми фарами и радиаторной решёткой, на верхней части которой разместилась полоска серебристого цвета.

В настоящее время «КАМАЗ» готовится к запуску производства КАМАЗ-54901 с кабиной К5 на новом заводе «ДК Рус». Ежегодно с конвейера будет сходить около 55 000 кабин, часть из них планируется использовать для Mercedes-Benz Actros.