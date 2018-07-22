Автобус с пьяной молодёжью застрял в грязи около реки под Уфой

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В субботу, 21 июля, молодые люди приехали на отдых к реке под Уфой на автобусе, однако не учли, что земля не успела просохнуть после дождя, прошедшего в ночь с пятницы на субботу. В итоге автобус увяз в грязи.

Компания молодых людей решила приехать на пикник к реке Уфимка неподалёку от посёлка Зинино. Однако водитель автобуса ПАЗ подъехал чересчур близко к берегу, не обратив внимание, что земля всё ещё мокрая после недавнего ливня. В результате транспортное средство погрязло.

Очевидец события сделал снимок и выложил его в сообществе «БашДТП». Автор фотографии прокомментировал её: «Все пьяные приехали отдохнуть на речку и засадили автобус».

Чтобы вытащить автобус понадобилась посторонняя помощь. При помощи троса ПАЗ всё-таки удалось вызволить грузовому автомобилю.