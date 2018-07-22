Две трети автомобилей Honda электрифицируют к 2030 году

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На фоне роста популярности электрокаров многие компании постепенно электрифицируют выпускаемые ими автомобили. К таким автопроизводителям намерена присоединиться и японская Honda.

Недавно Honda и General Motors подписали многолетнее двухстороннее соглашение, в рамках которого автоконцерны займутся разработками в сфере батарей новой генерации для электромобилей. Отметим, что 70% модельного ряда японской марки должны обзавестись гибридными или полностью электрическими версиями к 2030 году.

В рамках новой стратегии японцы выпустили Clarity PHEV. Этот автомобиль способен работать в роли гибрида, электрокара, а также в режиме Engine Drive. Только на электротяге машина способна проехать в смешанном режиме невероятные для гибрида 114,6 км.

Специалисты Honda собственными силами разработали инновационную силовую установку для данной модели. Также новинка может похвастаться системой зарядки с обычным разъёмом и разъёмом для быстрой зарядки. Во втором случае автомобиль может зарядиться до 80% за 30-50 минут.

Помимо этого, у гибрида есть выходная зарядка, за счёт которой авто может временно стать источником энергии. Пока автопроизводитель не планирует предлагать на российском рынке гибридные машины.