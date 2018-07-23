Раскрыты примерные цены на Hyundai Solaris 2018 года

Сегодня, 06:00

Рестайлинговый вариант модели Hyundai Accent, известной россиянам как Solaris, поступил в продажу в Южной Корее. Она предлагается в двух типах кузова: седан и хэтчбек.

На домашнем рынке седан Hyundai Accent обходится минимум в 11 590 000 вон, что эквивалентно 673 000 рублей. Минимальная стоимость хэтчбека составляет 14 220 000 вон (около 826 000 рублей). В настоящее время в России цены на Hyundai Solaris варьируются от 654 900 до 817 900 рублей.

В связи с тем, что последнее обновление модели происходило в 2017 году, нынешние изменения имеют косметический характер. Обновлённый автомобиль теперь доступен в новом оттенке Galactc Grey, а также в следующем за базовым исполнении Smart Special.

Такая машина оснащается шестью подушками безопасности, климат-контролем, отделкой интерьера из заменителя кожи, штатной стереосистемой и мультифункциональным рулём. Опционально предлагаются подогрев передних кресел, наружных зеркал и рулевого колеса. Также автомобиль доступен с 16-дюймовыми дисками колёс.

Как и прежде, под капотом может устанавливаться 1,4-литровый бензиновый «атмосферник» с отдачей в 100 лошадиных сил или 136-сильный дизельный турбомотор объёмом 1,6 л.