Представлен ТОП-5 авто, внесших вклад в развитие отрасли

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В истории развития той или иной отрасли существуют прорывы, без которых не было бы развития. Специалисты разработали ТОП-5 автомобилей, которые внесли вклад в развитие мирового машиностроения.

Лидером стал первый автомобиль в мире, который в 1885 году изобрели Карл Бенц и Готлиб Даймлер, а патент на авто был выдан в 1886 году. Именно с данной модели начинает формироваться мировое машиностроение.

Далее стоит отметить легендарный Volkswagen Golf в кузове хэтчбек. Серийной сборкой начали заниматься в 1974 году и с тех пор авто становится лидером продаж в Европе. Бронза досталась Tesla Roadster. В историю мирового автопрома модель вошла как первый серийный электрокар.

Далее в рейтинге идет первое авто с роторной силовой установкой, которая за счет водяного охлаждения масла обеспечивает большую мощность и низкий расход топлива. Mazda RX-3 с 1.3-литровым двигателем стала прорывом в мировом автопроме.

Несмотря на то, что кроссоверы и внедорожники становятся всё популярнее, первым полноприводным SUV-авто с четырьмя дверьми был Jeep Willys MB, который в 1941 году собрали по заказу военных.