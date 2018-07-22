«Как тебе такое, Илон Маск?»: «Жигуль-Tesla» рассмешил сеть

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«Колхозный» тюнинг рассмешил пользователей сети.

На страницах одного из российских развлекательных порталов появилось забавное фото, на котором изображен необычный автомобиль ВАЗ. На снимке можно увидеть, что в салон «Жигуля» был установлен бюджетный планшет на базе Android, который стал своеобразной мультимедийной системой.

Пользователи сети в комментариях обратили внимание на «средневековый» крепёж планшета – девайс держится на грубых кусках дерева, скреплённых при помощи «доисторических» винтов. Такой метод крепления рассмешил сеть.

Под записью накопилось множество комментариев, высмеивающих «колхозный» тюнинг. Пользователи окрестили автомобиль «Жигулём Илона Маска» отметив, что владелец машины вдохновлялся интерьерами электрокаров бренда Tesla.

«А где иконы?», «Как тебе такое, Илон Маск?», «В планшете приложение с иконами есть», «Подкованный мастер, камеру на планшете заклеил», – комментируют пользователи.

Стоит отметить, что «Жигуль-Tesla» с таким планшетом не может считаться полноценной мультимедийной системой, так как цифровые дисплеи в авто соединены с бортовым компьютером при помощи интерфейса, который есть только в современных машинах.