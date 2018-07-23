BMW M намерен электрифицировать весь модельный ряд к 2030 году

Сегодня, 05:00

«Заряженные» автомобили BMW M ожидают значительные перемены. Немецкая компания намерена завершить электрификацию всех своих «горячих» авто к 2030 году.

В ходе специального мероприятия, проведённого в связи с началом продаж нового поколения седана BMW M5 на испанском авторынке, Фрэнк Ван Мелл, генеральный директор подразделения, отметил, что к концу следующего десятилетия все модели с шильдиком M получат электрические силовые установки.

Электрификация будет произведена в несколько этапов. К 2025 году порядка 15-25% модельной линейки немецкой марки обзаведутся электрическими исполнениями. Помимо этого, гендиректор подчеркнул важность лучшего соотношения массы автомобиля к мощности. Основной целью подразделения станет передача электромобилям фирменного ДНК BMW M.

Господин Меел также отметил, что его не пугают недоброжелатели, так как для него важно выпустить M3, который ездил бы «как настоящий M3» вне зависимости от типа силовой установки. Таким образом, у BMW M переход на электрические двигатели может протекать медленнее в сравнении со стандартными автомобилями немецкого бренда.