Fiat Chrysler Automobiles обзавелся новым управляющим

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Недавно стало известно, что крупнейшему автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles пришлось провести экстренное заседание совета директоров. На нем решали, кто займет пост главного управляющего.

Настолько резкие и кардинальные изменения компания проводит из-за серьезных проблем со здоровьем действующего управляющего - Серджио Маркионне. Ему недавно сделали сложную операцию на плече, после чего пошли серьезные осложнения. Не известно, как будет дальше, но в ближайшее время Маркионне точно не сможет выполнять свои обязанности.

Напомним, что Серджио Маркионне работает в FCA с 2004 года. Кроме того, он возглавлял компанию Ferrari с 2014 года.

На его место было решено назначить Майк Мэнли. Официально он станет главным управляющим Fiat Chrysler Automobiles в скором будущем. А сейчас же он занимается продвижением автомобилей Jeep, этим он занимался с 2009 года.