Во дворах Воронежа с автомобилей снимают зеркала и колёса

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В воронежских дворах злоумышленники воруют колёса и зеркала с припаркованных автомобилей. По мнению местных жителей, город возвращается в 90-е из-за снижения уровня жизни.

Воронежец Егор опубликовал в сети фотографии автомобилей, ставших жертвами автоворов. Снимки были сделаны на бульваре Олимпийский в ЖК «Ботанический сад». С припаркованного во дворе Chevrolet Cruze сняли колёса и подперли оси кирпичами. Помимо этого, у Audi A5 украли боковые зеркала.

Местные жители считают, что в городе творится «беспредел». «Возврат в 90-е. Чем хуже жизнь, тем больше этой мрази», – отметил житель Воронежа Сергей.

Интернет-пользователи пишут, что случаи кражи резины, видеорегистраторов и фар участились, причём не спасают ни сигнализация, ни уличные камеры. Как правило, установить личность таких преступников непросто.