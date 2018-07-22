Составлен ТОП-3 бюджетных авто, по которым скучают россияне

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Эксперты назвали доступные модели, которые когда-то были популярны в России, но вынуждены были покинуть рынок по той или иной причине.

Первым в ТОП-3 эксперты Pokatim.ru назвали популярнейшею компактную модель Matiz. Она до 2015 года продавалась в РФ под брендом Daewoo, а в 2016 году – под маркой Ravon.

Автомобиль долгое время возглавлял рейтинги самых дешевых авто в РФ, так как его цена составляла всего 185 тыс. рублей за базовую комплектацию. Хэтчбек был доступен с двигателем объемом 0,8 литра и мощностью 51 л.с., а также с 1-литровым мотором отдачей в 63 «лошадки». Matiz сняли с производства этим летом, так как он «морально устарел».

На втором месте рейтинга оказался кроссовер Hyundai ix35. Модель продавалась на рынке РФ с 2010 по 2015 год, а потом уступила место Hyundai Tucson. Корейский кроссовер предлагался с 2-литровыми моторами отдачей в 136, 150 и 184 «лошадки».

Третья ступенька ТОП-3 досталась отечественной LADA Samara. Автомобили этого семейства пользуются спросом на вторичном рынке России и по сегодняшний день. Последний экземпляр LADA Samara был выпущен в 2014 году, это был пятидверный хэтчбек с 1,6-литровым мотором.