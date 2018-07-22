Иномарку отбросило на трамвайные пути после ДТП с LADA в Самаре

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Вчера, 21 июля, вечером на перекрёстке Московского шоссе и улицы Ташкентской в Самаре столкнулись два легковых автомобиля: LADA Priora и Lexus. От удара иномарку отбросило на трамвайные пути.

В субботу в Самаре произошло ДТП с участием белой LADA Priora и чёрного Lexus GS 300. Уточняется, что российский автомобиль имел местные номерные знаки, а иномарка была зарегистрирована в Чеченской республике. После столкновения японская машина оказалась на трамвайных путях, проходящих по улице Ташкентская.

Пока ничего не сообщается о пострадавших в аварии. Однако очевидцы распространили фотографии с места происшествия в соцсетях. Судя по снимкам, у LADA разбились передняя фара и бампер, а у иномарки повредилось заднее крыло.

По мнению самарцев, ДТП могло произойти из-за непогоды. Напомним, в середине дня вчера в городе прошёл ливень, который продлился почти до утра. На данный момент правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.