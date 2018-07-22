Во Владивостоке автомобиль сбил пешехода

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Сегодня, 22 июля во Владивостоке произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух машин, пострадал пешеход.

Авария произошла на улице Некрасовской. Автомобиль Ford Explorer врезался в Toyota Ipsum. Так как удал был достаточно сильным, Toyota врезалась в светофор и выехала на тротуар. В то время там проходил человек. На него наехала японская иномарка.

На место ДТП немедленно приехала милиция и скорая помощь. В больницу забрали только пострадавшего пешехода. Из тех, кто тогда находился в машинах, никто не пострадал. О состоянии жертвы происшествия пока ничего не известно. Сотрудники ГИБДД разбираются о причинах и деталях аварии.