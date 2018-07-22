По улицам Новочеркасска после ливня поплыли автомобили

Сегодня, 10:30

После ливня многие улицы Новочеркасска оказались под водой. Местные жители делятся в соцсетях видео с затопленным ж/д вокзалом и плавающими автомобилями.

В городе Новочеркасск Ростовской области из-за сильного ливня, прошедшего накануне, образовалось настоящее озеро. В социальных сетях можно увидеть ряд видеозаписей с последствиями стихийного бедствия.

Так, площадку около железнодорожного вокзала полностью затопило водой. «В Новочеркасске ж/д вокзал стал речным», написал автор ролика. В кадр также попали легковые автомобили, которые практически полностью ушли под воду.

На другом видео местные жители около вокзала добираются до нужного им места вплавь. «Вот так отдыхают парни в Новочеркасске», прокомментировал ситуацию очевидец.

Напомним, в пятницу в Ростове-на-Дону в Левенцовском микрорайоне улицы также оказались затоплеными из-за сильного дождя.