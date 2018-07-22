В Воронеже на месте асфальта образовалась непроходимая грязь

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В пятницу 20 июля в Воронеже прошел мощнейший ливень. Его последствия в виде чернозема на асфальте жители наблюдают по сегодняшний день.

Во время дождя на улицу 9 января на асфальтированную дорогу занесло очень много плодородной почвы. В результате чего машинам очень трудно передвигаться на этом участке. Воронежцы подшучивают, что с таким количеством земли на дороге тут не машинам нужно ездить, а картошку высаживать. Но шутки шутками, а возмущение местных жителей продолжает расти. Ведь коммунальные службы, которые должны за всем этим следить, просто напросто игнорируют данную ситуацию.