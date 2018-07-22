Составлен ТОП-3 легендарных спорт-седанов

Сегодня, 09:44

В течение многих лет седаны оставались лидерами продаж во многих странах, поэтому автопроизводители разрабатывали даже спорткары с четырьмя дверьми. Сегодня эксперты решили рассказать о трёх культовых спортивных седанах.

На третьем месте расположился MitsubishI Lancer Evolution, разработанный специально для ралли. Полноприводный седан, впервые сошедший с конвейера в 1992 году, оснащался 2,0-литровым турбодвигателем, выдающим 250 «лошадок».

С выходом каждого обновления автомобиль получал прибавку к мощности. Самой узнаваемой версией стал Lancer Evolution 7 с 280-сильным агрегатом. За время своего существования модель сменила десять генераций.

Второе место эксперты отдали ещё одному японскому спорт-седану с полным приводом – Subaru Impreza WRX. Этот автомобиль также был создан для участия в раллийных гонках. В связи с тем, что Impreza менял поколения реже соперника, первая генерация предлагалась с целым рядом двигателей с отдачей от 211 до 320 сил.

Главной особенностью авто стал оппозитный мотор. В настоящее время выпускается Subaru Impreza WRX четвёртого поколения.

Возглавил ТОП-3 легендарных спорт-седанов BMW M5, появившийся ещё в 1985 году. В то время седан комплектовался 3,5-литровой 280-сильной «шестёркой». Недавно немцы выпустили модель в кузове F90, причём она впервые обзавелась полным приводом.