Bugatti в срочном порядке отзывает 2 гиперкара Chiron в США

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Недавно стало известно, что известная автокомпания Bugatti должна отозвать два своих автомобиля в США. Причиной таких действий стали проблемы с подушками безопасности.

Так, пару дней назад сообщили, что дин из сотрудников компании неправильно установил боковые подушки безопасности. А это в свою очередь может привести к сбоям в их работе. Тем более, что уже были замечены случаи, когда во время неправильной установки были задеты экраны теплозащиты, из-за чего были выявлены «следы ожога».

Компания уже успела продать два таких автомобиля. Поэтому их владельцев оповестят о необходимом отзыве в письменном виде. С автомобилей снимут сидения и отправят их на диагностику во Францию. Возможно, система подушек безопасности будет полностью заменена. Также без внимания не оставят покрытие теплозащиты.