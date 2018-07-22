Aston Martin DBX станет первым кроссовером компании на новой платформе

Сегодня, 08:45

Первый короссовер Aston Martin будет представлен на новейшей платформе собственной разработки. Этот автомобиль объединит в себе все самые лучшие достижения производителя за всю ее многолетнюю работу.

На недавнем Фестивале скорости, проходящем в Гудвуде, о разработке нового кроссовера рассказал представитель автокомпании Aston Martin Мэтт Беккер. Выпуск этого автомобиля станет настоящей сенсацией в истории британской автокомпании.

Кроме того, Мэтт Беккер заявил, что на кроссовер собираются устанавливать систему DBX, которая предусматривает наличие защиты от наката и пневматических пружин. Подобные системы уже установлены и активно используются на Porsche Cayenne и Bentley Bentayga.

По неподтвержденной информации, на кроссовере DBX будут устанавливаться сразу 2 двигателя. Один из них будет электрическим, а второй – восьмицилиндровый, работающий на дизеле, а мощность его достигает 503 лошадиных сил. А в сумме они смогут выдавать до 700 «лошадок». Премьера новинки должна состояться в конце следующего года.