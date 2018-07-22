Россияне рассказали о плюсах и минусах LADA Priora

Сегодня, 07:35

В связи с падением продаж «АвтоВАЗ» решил снять с производства модель LADA Priora. Аналитики агентства «АВТОСТАТ» в ходе проведения экспресс-опроса среди владельцев такой машины выяснили её достоинства и недостатки.

В течение суток в опросе приняли участие 400 человек. Большинство респондентов (43,6%) ключевым преимуществом LADA Priora считают доступный ремонт и сервисное обслуживание. Ещё 28,5% заявили, что им нравится внешний вид этого автомобиля, а 24,3% считают хорошей мощность и динамику седана.

Среди плюсов модели бюджетный ценник назвали 11,9% опрошенных. Наконец, 8% участников опроса отметили возможность лёгкого тюнинга.

Существенным недостатком LADA Priora 26,5% считают качество ЛКП. Примерно одинаковое число автовладельцев оказались недовольны качеством сборки и «сверчками» в салоне – 14,6 и 14,3% соответственно. В числе других минусов респонденты вспомнили о плохой шумоизоляции (12,5%), а также неудовлетворительной работе подвески и трансмиссии.

Эксперты также приводят несколько цитат автовладельцев о Priora. К примеру, хозяин такой модели 2012 года из Томской области заявил, что ему досталась дефектная машина, которая «жрёт масло литрами». Житель Чечни заявил, что автомобиль (2013 год выпуска) «ржавеет со скоростью света».