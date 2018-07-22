В Воронеже загорелся автомобиль из-за проблем с аудиосистемой

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Вчера 21 июля в Воронеже загорелась иномарка. Причиной пожара стали проблемы с аудиосистемой.

В 6:26 утра в МЧС поступил звонок, в котором сообщалось о пожаре. На вызов немедленно выехала пожарная машина, и спасатели в составе четырех человек. Еще до прибытия пожарных на место происшествия, огонь уже охватил площадь примерно в полквадратного метра.

Происшествие случилось на территории жилого комплекса «Ботанический сад». При пожаре никто не пострадал. Сейчас ведется детальное расследование причин и обстоятельств пожара, в ходе которого аудиосистема иномарки полностью сгорела.