В Воронеже с 40-тонного грузовика рассыпался строительный мусор

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На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях обнародовали видео, на котором можно увидеть 40-тонный грузовик. Передвигающийся по улице Ильюшина и перевозивший строительный мусор. Отмечается, что в один момент битый кирпич и камни высыпались на дорогу.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе Воронежа. По словам автора видео, он наблюдал эту ситуацию и назвал ее камнепадом. Мусор падал на асфальт, сопровождаемый грохотом. Хорошо, что никто из автолюбителей не пострадал.

На обнародованном видеоролике можно заметить, как по улице Ильюшина распространился высыпавшийся строительный мусор. Мимо него аккуратно проезжает транспорт.

Стоит напомнить, что недавно в Воронеже выпавшее из кузова большегруза бревно пробило ветровое стекло ехавшего сзади Audi Q3. К счастью никто не пострадал.