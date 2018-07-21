Под Воронежем грузовик врезался в отбойник, из-за чего образовалась пробка

Сегодня, 18:20

На просторах интернета появилось видео с многокилометровой пробкой при въезде в Воронеж. Сообщается, что на трассе М4 «ДОН» из-за аварии образовался транспортный коллапс, а автомобили двигаются со скоростью 7 – 10 км/ч.

Отмечается, что в Рамонском районе Воронежской области грузовик врезался в отбойник, из-за чего большегруз перегородил проезд транспортным средствам. Из-за на трассе образовалась 20-километровая пробка.

Согласно информации, предоставленной сервисом «Яндекс.Пробки» проблемы с движением зафиксированы с 472 км трассы М4 «ДОН» рядом с поворотом к селу Петровское. Дорожная ситуация осложняется еще и проведением дорожных работ и новой аварией, которая произошла на повороте к аэропорту. Нормальное движение наблюдается только с 493-го километра автодороги, а автолюбителя, которые направляются в данный регион следует подумать об объездных путях.