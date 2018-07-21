Наиболее популярный автомобиль в КНР обновился

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Инженеры General Motors, SAIC и Wulling подвергли рестайлингу наиболее популярный на китайском авторынке автомобиль, которым является минивэн Wulling Hongguang. Недавно на просторах сети обнародовали несколько фотографий новинки без камуфляжного покрытия.

Минивэн Wulling Hongguang является безусловным лидером рынка Поднебесной, так как его ежегодные продажи составляют 500 000 – 600 000 авто. Такая машина продается и на других рынках Юго-Восточной Азии под названием Chevrolet Enjoy.

Обновленный минивэн обзавелся буквой «S» в названии, квадратным кузовом, пересмотренными головными фарами, переработанными бамперами, другим дизайном задних фонарей со светодиодами и другой линией остекления. Размеры новинки составляют 4420X1685X1755 мм, а величина колесной базы достигнет отметки в 2 720 миллиметров. Салон минивэна рассчитан на пять, семь и восемь человек.

Подкапотное пространство обновленного Wulling Hongguang S занимают атмосферные моторы объемом 1,2 и 1,5 литра с производительностью в 82 и 105 «лошадок». После обновления их отдачу уменьшили на 4 и 7 «лошадок» из-за введения экостандартов. Двигатели приводятся в действие 5-диапазонной МКПП. На рынок новинка выйдет осенью 2018 года, а цены пока засекречены.