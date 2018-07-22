Составлен ТОП-5 самых популярных кроссоверов лета 2018 года в России

Сегодня, 07:00

Эксперты проанализировали продажи кроссоверов на отечественном авторынке за первое полугодие текущего года. Благодаря полученной информации специалистам удалось составить рейтинг самых востребованных SUV лета нынешнего года.

Лидером подготовленного рейтинга выступает корейский Hyundai Creta, который за отчетный период продан в количестве 33 224 единицы. Второе место досталось французскому кроссоверу Renault Duster (21 290 шт.)

ТОП-3 замыкает KIA Sportage, который разошелся тиражом в 16 660 экземпляров. В ТОП-5 вошли российский LADA XRAY (16 388 ед.) и еще один «француз» Renault Kaptur (15 589 шт.).

Стоит сказать, что популярность автомобилей SUV-сегмента продолжает набирает популярность. Взглянув на разработанный рейтинг можно заключить, что кроме иномарок в ТОП-5 вошли и отечественные машины.