Porsche создает спорткар, «которого никогда не было»

Сегодня, 05:00

Немецкие разработчики из Porsche намерены построить спорткар, обладающий кузовом традиционного Porsche 911, но с новым двигателем. Вероятно, инженеры премиального бренда собираются создать абсолютно новый автомобиль, который назовут Project Gold.

PR-отдел компании Porsche объявил о разработке проекта Project Gold, специфика которого заключается в том, что автомобиль будет создан в единственном экземпляре, а этапы разработки представят в интернете. Автомобильная аудитория сможет увидеть «золотой» спорткар 24 августа нынешнего года.

По словам немецких инженеров, Project Gold станет спорткаром, «которого никогда не было». На 2018 год запланировано празднование 70-летнего юбилея бренда и новый спорткар вероятно посвящен данному событию.

По словам представителей Porsche, внешнее оформление проекта будет позаимствовано от классического Porsche 911, но он будет обновлен. Технические параметры Project Gold пока держатся в секрете, но возможно, что новинку оснастят современным агрегатом. Интерьер автомобиля тоже пока засекречен, несмотря на представленное в сет тизерное изображение. 3 августа в интернете покажут несколько готовых компонентов интерьера, 10 августа автолюбители увидят готовый кузов, а 17 августа появится информация о технических характеристиках «золотого» спорткара.

Уникальный спорткар будет продан на аукционе RM Sotheby’s. Торги откроют 27 октября в Porsche Experience Center в Атланте.