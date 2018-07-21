Быстрая дорога в Крым: Как объехать пробки в Лосево и Приморском

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Несколько хитростей помогут автомобилистам не застрять на жаре в самых адских заторах.

В самый разгар курортного сезона российские водители направляются на юг. Не секрет, что с появлением Крымского моста многие любители путешествовать на своем авто решили отправиться в отпуск на полуостров. От такой нагрузки машин дороги встали в бесконечных пробках.

Самый сложный участок пути – отрезок федеральной трассы М4 «Дон» в поселке Лосево Воронежской области. Данная трасса является единственной, которая ведет на южные курорты, при этом она не рассчитана на такой трафик. Участок от Лосево до Павловска – самый узкий, поэтому летом здесь регулярно случается транспортный коллапс. Однако есть несколько способов, которые позволят объехать пробки в Лосево и Приморском, тем самым обеспечив автомобилистам быструю дорогу в Крым.

Для того, чтобы не застрять в многокилометровом заторе, нужно на 588-м километре трассы свернуть к городу Лиски, проехать через Каменку, Россошь, Кантемировку и выехать на 740-й километр трассы. Таким образом вы окажетесь за городом Богучар, за 37 километра до границы с Ростовской областью.

Еще один способ объехать сложный участок трассы М4 «Дон»: на 595-м километре свернуть к городу Бобров и через Бутурлиновку выехать на 671-й километр в Павловске или на 740-й километр в Богучаре. Это вариант наиболее подходит для тех водителей, которые уже почти доехали до Лосево и не имеют возможности объехать его.

Некоторые автомобилисты пользуются следующим способом: на 629-м километре сворачивают на хутор Максимово, проезжают через Березово и Пески, и таким образом добираются до Лосево. Там по улицам Луговая, Базарная, Почтовая и Кузнечная выезжают обратно на трассу и продолжают путь на юг.

Последний и самый длинный вариант объезда пробки в Лосево: не доезжая до Воронежа на 492-м километре трассы М4 «Дон» выехать на окружную с указателем на Курск, проехать по проспекту Патриотов, который переходит в Курскую трассу Е-38, до поворота на Острогожск. Дальше через него, а также Каменку, Россошь и Кантемировку выехать на 740-й километр трассы за городом Богучар.

Тех, кто преодолел Крымский мост, ожидает еще одна пробка в поселке Приморский. На данном участке из-за строительства трассы «Таврида» образовываются заторы, в которых средняя скорость движения составляет 5-10 км/ч. Чтобы не попасть в пробку, необходимо в селе Батальное свернуть направо, проехать через Семисотку, Каменское и Владиславовку. Таким образом водитель окажется за селом Береговое, почти в Феодосии.