Воронежский автолюбитель снял на видео, как обманывают на АЗС

Сегодня, 22:00

На просторах социальных сетей появился видеоролик, на котором показали обман на одной из воронежских АЗС. Ролик показал колонку автозаправки, на которой можно увидеть, что в бак автомобиля влили 55 литров бензина с октановым числом 92.

После этого на видеоролике автор представил свой Renault Logan, который обладает 50-литровым топливным баком. Как сообщил воронежец, у баке осталось еще 5 литров.

Во избежание таких ситуаций представители интернет-сообщества Воронежа посоветовали заправлять машину не до полного, а до определенного уровня. Любому автолюбителю известно, какое количество горючего поместится в бак, потому столько и надо заливать. Однако некоторые пользователи сети назвали видео сомнительным, так как на нем не увидели самого процесса вливания топлива в бак авто. Отмечается, что на табло АЗС могут быть данные другого автомобиля, а не того, которое представили на ролике.