Эксперты назвали ТОП-3 рамных внедорожников, ставших кроссоверами‍

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Из-за роста популярности кроссоверов, многие автопроизводители из своих рамных внедорожников создают кроссоверы. Автоэксперты составили рейтинг таких автомобилей.

Прежде всего стоит обратить внимание на японский Nissan Terrano/Pathfinder, который сходил с конвейера с 1965 по 2012 годы. В России рамный внедорожник до сих характеризуется отличной популярностью. Под капотом автомобиля разметили 5,6-литровый 320-сильный мотор, который работает в паре с АКПП и МКПП. В 2013 году четвертую генерацию внедорожника преобразовали в кроссовер, который лишился дизелей, АКПП, МКПП и рамы.

На второй позиции числится Ford Explorer, который считали рамным внедорожником с 1990 по 2010 годы. Пятое поколение машины преобразовали в кроссовер без вседорожных качеств. Подкапотное пространство кроссовера занимают 6- и 8-цилиндровые атмосферные двигатели, функционирующие с АКПП и МКПП на 4, 5 и 6 скоростей.

ТОП-3 закрыл KIA Sportage, выпуск которого датируется 1993 – 2006 годами. Автомобиль обустроили 128-сильными агрегатами объемами 2,0 и 2,2 литра, которые работают вместе с МКПП и АКПП.