В России продан первый Volkswagen Touareg нового поколения

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В России начались продажи вседорожника Volkswagen Touareg нового поколения, и дилеры уже отчитались о первом реализованном в стране экземпляре автомобиля. Покупателем машины стал приверженец модели Touareg, который ранее познакомился со всеми ее предыдущими генерациями.

Речь идет о клиенте дилерского центра «Германика» по имени Александр Фирсов. Накануне он стал обладателем черного Volkswagen Touareg нового поколения. Россиянин является настоящим фанатом модели, и у него имеются вседорожники всех предыдущих генераций.

Александр Фирсов рассказал, что все Volkswagen Touareg, которыми он владеет, оснащены дизельными моторами. По словам автомобилиста, в немецком вседорожнике его привлекают комфорт и управляемость. По словам Александра Фирсова, когда он впервые увидел салон нового Volkswagen Touareg, он подумал, что видит «почти самолет». Автомобилисту понравились хорошие ассистенты и сенсорные дисплеи машины.

Россиянин приобрел черный Volkswagen Touareg в сборке R-Line. Моторный отсек машины занимает 3-литровый турбодизельный двигатель отдачей 249 л.с. Он сочетается с 8-АКПП и полным приводом 4Motion. Автомобиль продан с гарантией на 4 года или на 120 000 километров. Вседорожник Александра Фирсова укомплектован системой автоматического дальнего света, пневматической подвеской с регулируемой жесткостью и клиренсом, кондиционером и другими полезными функциями.