Названы ценники нового купе BMW M2 Competition

Сегодня, 20:05

Американцы уже могут приобрести новое высокопроизводительное купе BMW M2 Competition. Спорткар предлагается в США по цене от 58 900 долларов, о чем говорится на сайте баварской марки.

На американском рынке появилось новое спорт-купе BMW M2 Competition. Накануне на «местном» сайте разместили конфигуратор с новинкой, благодаря чему стало известно, что 405-сильное купе предлагается в США по цене от 58 900 долларов (3 738 000 рублей). В «топовом» исполнении автомобиль стоит 67 120 долларов (4 260 000 рублей).

Стандартная версия купе BMW M2 Competition продается в белом цвете, однако за дополнительную плату баварцы предлагают варианты покраски кузова Black Sapphire, Long Beach Blue, Hockenheim Silver и Sunset Orange.

Базовый интерьер BMW M2 Competition примечателен черной кожей Dakota, с которой гармонирует карбоновая отделка. За 1 200 долларов можно заказать для автомобиля пакет Executive Suite с беспроводным зарядным устройством для гаджетов, адаптивным круиз-контролем с ограничителем скорости, а также адаптивными головными LED-осветителями.

Новое спорт-купе BMW M2 Competition в качестве опции может оснащаться семидиапазонной коробкой передач с двумя сцеплениями, за которую нужно доплатить 2 900 долларов. Также баварцы предлагают клиентам провести для них день обучению экстремальному вождению спорткаром, за который просят 2 500 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 ноября в России начнутся продажи нового BMW X5. Кроссовер будет стоить от 4 590 000 до 5 590 000 рублей.