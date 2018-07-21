Кроссовер Nissan Murano в июле подорожал в России на 20 тысяч рублей

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Автоэкспертам удалось провести мониторинг отечественного авторынка, что позволило установить, что компания Nissan в июле 2018 года подняла цены на Nissan Murano. Теперь кроссовер подорожал на 20 000 рублей. Отмечается, что удорожание охватило все версии модели, кроме базовой и гибридной.

Отныне полноприводный кроссовер Nissan Murano Mid продается за 2 720 000 рублей. Nissan Murano High стоит 2 840 000 рублей, а более дорогая вариация исполнения Nissan Murano Top обойдется в 3 040 000 рублей. Российская версия Nissan Murano оснащена установкой объемом 3,5 литра, которая выдает 249 лошадиных сил. Мотор приводится в действие 6-скоростным вариатором.

Стандартная модификация кроссовера не подорожала и доступна за 2 550 000 рублей. Гибридный вариант Nissan Murano стоит 3 299 000 рублей.

Аналитики сообщили, что прежнее подорожание на Nissan Murano произошло в последний месяц весны и колебалось от 51 000 до 81 000 рублей. С начала нынешнего года российские продажи Nissan составили 37 037 экземпляров, что на 5% выше результатов годичной давности.