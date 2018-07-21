Под Тулой в ДТП загорелись два автомобиля вместе с людьми

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Крупный дорожный инцидент имел место под Тулой на трассе М-2 «Крым». Здесь после столкновения горели сразу две иномарки.

Спасатели получили сообщение о ДТП в 0:12 в субботу. Известно, что дорогу не поделили Hyundai и Toyota Corolla на 164 километре трассы М-2 «Крым». Столкновение привело к возгоранию, в результате которого оба транспортных средства охватило пламя, при том, что в обеих машинах еще находились люди.

Пресс-центр МЧС по Тульской области проинформировал, что с огнем боролись шесть человек из личного состава пожарно-спасательной части №52. О жертвах не сообщается, но есть данные, что в ДТП пострадали несколько человек. Причина дорожного инцидента пока неизвестна. Стражи порядка разбираются в происшествии.