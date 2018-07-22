Гибридный Peugeot 508 GT станет полноприводным

Сегодня, 06:00

Гибридный Peugeot 508 GT приедет на европейский авторынок в кузовах хэтчбек и универсал, которые обзаведутся системой полного привода. За автомобиль придется отдать от 31 250 евро.

Последним полноприводным автомобилем французской марки был Peugeot 405 T16. Под капот четырехдверка получила 2-литровый турбомотор, который сочетался с 5-секционной механической трансмиссией.

Сообщается, что новый Peugeot 508 GT будет обладать гибридной установкой, в состав которой вошли 1,6-литровый 200-сильный агрегат, стартер-генератор и электродвигатель. За вращение передних колес отвечает традиционный ДВС, а электродвигатель приводит в действие задние колеса. Также электромотор добавляет 100 лошадиных сил к мощности авто. ДВС работает в тандеме с 8-скоростной АКПП. Новинка уже выехала на дорожные тесты, а ее премьера на рынке ожидается в следующем году.