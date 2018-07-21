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Ferrari запатентовала новый четырехцилиндровый турбодвигатель

Сегодня, 10:29

В европейском патентном ведомстве появилась информация о новой силовой установке. Автопроизводитель Ferrari намерен представить в Европе рядный двигатель с четырьмя цилиндрами и электрической надстройкой.

Электрическая надстройка в двигателях Ferrari ранее не использовалась на серийных моделях. Согласно патенту, турбина врезана в выпускной тракт рядного мотора. Турбина отвечает за работу генератора, который обеспечивает модель электричеством, а не компрессора.

Генератор обеспечивает электричеством тяговой мотор и электронаддув. Примечательно, что у силовых установок Mercedes и Audi помимо электрического наддува работает и классический турбо. В результате главной особенностью запатентованного силового агрегата Ferrari является исключительно электрический компрессор.

 

Инновационная разработка Ferrari позволит избавиться от турбозадержек мотора, благодаря электронаддуву. Кроме того, правильные надстройки позволят изменить тональность системы выхлопа.

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