Названы самые популярные авто для сдачи в лизинг в России

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В ходе исследований специалистам удалось выяснить, что самыми востребованными автомобилями для сдачи в лизинг являются машины брендов LADA и KIA. Аналитики подчеркивают, что причиной востребованности автолизинга выступает рост рынка такси и каршеринговых операторов.

Эксперты обнародовали информацию, согласно которой транспортные средства LADA сдаются в лизинг только в немногих субъектах РФ. В Москве и Подмосковье авто российского бренда не вошли в список лидеров.

Аналитики опросили представителей ведущих лизинговых компаний. Клиентами фирмы «Европлан» наиболее часто используется LADA Largus, Toyota Camry, Ford Focus, KIA Rio и KIA Optima. Самыми популярными автомобилями, которые сдаются в лизинг компанией «ВТБ Лизинг», выступают авто от LADA, ГАЗ, УАЗ, KIA, Ford, Renault, Volkswagen, Nissan и Toyota. А вот сотрудники фирмы «Сбербанк Лизинг» проинформировали, что у их клиентов самым высоким спросом обладают машины южнокорейской марки KIA, а лизинговые продажи этих авто получили долю в 13,5%.

За пять месяцев первенство в лизинговых продажах сумел завоевать Volkswagen Polo, на долю которого пришлось 9,3% от совокупной реализации. Таким образом немецкий автомобиль потеснил на рынке автолизинга прежнего лидера LADA Largus.