Ростовчан повеселила шикарная автоклумба из ВАЗ-2106

Сегодня, 09:09

На страницах городских сообществ Ростова-на-Дону в социальных сетях появилась фотография необычного цветника. На улице Доватора в Советском районе Ростова запечатлели на фото автомобиль, из которого соорудили цветочную клумбу.

Сообщается, что благоухающая инсталляция появилась недалеко от здания городского МРЭО. Жители Ростова разразились шутками относительно выложенной на просторах интернета фотографии.

Одни отметили, что такая участь ждет все кабриолеты ВАЗ. Вторые острословы подметили, что это очень креативно, но в то же время пошутили, что кому-то не удалось поставить авто на учет. Третьи восхитились колесными дисками авто. Также распространилась шутка, что если машину оставил в неположенном месте, то ее могут преобразовать в цветочную клумбу. Еще одни ростовские остряки подчеркнули, что ВАЗ-2106 был шикарно похоронен.