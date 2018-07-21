Сегодня, 11:42

Китайский автопроизводитель Geely анонсировал новую модульную платформу BMA, которая появится на рынке до конца текущего года. Впервые новинка ляжет в основу модели Geely SX11, которую позднее могут переименовать.

Габариты Geely SX11 с новой модульно платформой BMA следующие: длина – 4 330 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 609 мм, расстояние между осями 2 600 мм. BMA или B-segment Modular Architecture был разработана Geely самостоятельно в отличие от компактной платформы CMA.

Согласно названию архитектура предназначена для В-класса, однако она подойдет и для маленьких авто длина которых составляет четыре метра. Новинка Geely B-segment Modular соответствует стандартам безопасности и качества мирового уровня. Первым архитектуру получил новый кроссовер Geely SX11, который представят в ближайшее время.

Несмотря на то, что дата официальной презентации Geely SX11 не известна, в начале года были опубликованы первые снимки авто. Под капотом расположится турбодвигатель объемом 1,5 л. с отдачей в 180 «лошадей» при моменте силы в 255 Нм. В качестве трансмиссии заявлена МКПП на пять скоростей.

BMA оснащена системой Multi-Power, которая рассчитана на трубодвигатели объемом 1,0 л., 1,4 л. и 1,5 л., а также для гибридных моторов. Модульная платформа ляжет в основу кроссоверов, хэтчбэков, седанов, универсалов и минивэнов.