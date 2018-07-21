Компактвэн Volkswagen Touran получил кросс-версию CrossTouran‍ L для КНР

Сегодня, 07:33

Немецкий автопроизводитель Volkswagen разработал кросс-версию компактвэна Touran. Новинка под именем Volkswagen CrossTouran L с увеличенным дорожным просветом и обновленным дизайном будет представлена на авторынке Китая.

Volkswagen уже приступил к сборке нового CrossTouran L на предприятии в Шанхае. Главной особенностью кросс-версии компактвэна стал увеличенный дорожный просвет. Клиренс вырос на 23 мм до 143 мм, что обеспечит большую проходимость, однако авто не предназначено для гор.

Кросс-версия Touran также получила ряд дизайнерских изменений, в частности новые бамперы, переработанную решетку радиатора с рельефом. Volkswagen CrossTouran L обзавелся пластиковыми накладками на арки колес и порог, а также дисками на 18 дюймов с оригинальны дизайном.

В движение Volkswagen CrossTouran L будет приводить старый турбодвигатель объемом 1.4 литра, который генерирует до 150 «лошадей». В качестве трансмиссии предложена коробка-автомат на семь ступеней. Продажи новинки в Китае стартуют уже в следующем месяце.