Chevrolet Niva до конца лета можно купить дешевле по программе Trade-In

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В России запускается новая специальная акция, которая позволит сделать покупку внедорожника Chevrolet Niva более доступной. Такой информацией поделился пресс-центр «GM-АвтоВАЗ».

Представители автопроизводителя сообщили, что с 23 июля текущего года в России начинает действовать специальное предложение, благодаря которому внедорожники Chevrolet Niva предлагаются на льготных условиях. Действие акции продлится до 31 августа. Внедорожники предлагаются по программе Trade-In, которая затрагивает вариации GL и LE+, и предусматривает экономию до 30 000 рублей.

Раньше российские автоэксперты в ходе анализа выяснили, что российские продажи Chevrolet Niva падают. За шесть месяцев 2018 года сбыт новинок достиг 14 203 машин (-2%).

Раньше на просторах сети появилась информация, что сборку Chevrolet Niva временно прекратят в связи с тем, что персонал СП отправляют на летние каникулы, которые начнутся 23 июля и продлятся до 13 августа. Складских запасов автомобилей у дилеров достаточно, а во время корпоративного отпуска инженеры осуществят плановое обслуживание оборудования.