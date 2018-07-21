Российские кредиторы достали производителя Tagaz Aquila даже во Франции

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Газпромбанк и Сбербанк продолжают «охоту» на Михаила Парамонова, который им изрядно задолжал, взяв кредит на развитие завода «Тагаз». Бизнесмен укрывается во Франции, однако и здесь его достали кредиторы, поддерживаемые местными судами.

Российские кредиторы продолжают борьбу за возвращение денег, взятых в кредит бизнесменом Михаилом Парамоновым на развитие Таганрогского автозавода или «Тагаз» (находится в процедуре банкротства с 2014 года), выпускавшего модель Tagaz Aquila. Накануне поместье, офис, шоу-рум и завод MPM Motors предпринимателя в Версале подверглись обыскам.

Сам Парамонов уже не является владельцем «Тагаза», и перебрался во Францию, где продолжил выпуск модели Tagaz Aquila. При этом машину переименовали в MPM Motors PS 160, и зарубежный рынок постепенно знакомится с ней. Известно, что иностранцы приобрели более трех сотен таких машин.

Суды Парижа и Версаля оказывают содействие Газпромбанку и Сбербанку. Накануне они одобрили обыски и изъятие документов должника. Напомним, два года назад ростовский суд назначил Парамонову финансового управляющего. Последний отстаивает интересы кредиторов, и выявляет имущество, которое должник пытается скрывать.

В течение двух месяцев Парамонов может обжаловать результаты обысков, чтобы в случае удовлетворения его жалобы, лишить финансового управляющего возможности получать новую информацию. Если должник этого не сделает, то кредиторы получат доступ к данным, изъятым при обысках, а это позволит им заниматься дальнейшим взысканием задолженности бизнесмена.