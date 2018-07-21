В России снизились продажи китайского кроссовера Lifan X70

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В апреле текущего года на российском авторынке появился новый китайский кроссовер Lifan X70, который позиционируется как преемник Lifan X60. В мае нынешнего года автомобиль занял лидирующие позиции на российском рынке, продажи которого достигли отметки в 527 единиц, а в июне паркетник остался хитом продаж, но реализация снизилась до 495 экземпляров.

Второе место в июньском рейтинге досталось Lifan X50, который был продан в количестве 289 штук. ТОП-3 закрывает заднеприводный Lifan MyWay (243 ед). В ТОП-5 вошли Lifan X60 (193 ед.) и Lifan Solano (172 шт.).

Сообщается, что подкапотное пространство LIfan X70 занимает 2-литровый атмосферный агрегат с производительностью в 136 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие 5-скоростной МКПП или вариатором с передним приводом. За модель россиянам придется отдать от 799 900 рублей.