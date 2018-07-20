Volkswagen снимает с производства культовый хот-хэтч Volkswagen Golf GTI

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Хэтчбек Volkswagen Golf GTI седьмого поколения больше не будет производиться. Оснащение автомобиля противоречит новым европейским экологическим нормам. Другие машины немецкого автогиганта подвергнутся обновлениям, чтобы остаться на рынке.

Немецкие машиностроители прощаются с седьмой генерацией культового хэтчбека Volkswagen Golf GTI. Производитель вынужден снять автомобиль с производства, так как в Европе с сентября вступает в силу экологический стандарт WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Недавно Volkswagen сообщал, что стандарт WLTP вынуждает концерн обновлять модели марок Porsche и Audi, а также хэтчбеки Seat Leon Cupra и Volkswagen Golf R, которые оснастили другими фильтрами, от чего они утратили 10 л.с. мощности.

Руководство VW посчитало нецелесообразным обновление седьмой генерации хэтчбека Volkswagen Golf GTI, и потому он покидает конвейер.

В следующем году ожидается появление восьмого поколения «Гольфа», однако о нем пока нет подробностей.

К слову, в сентябре немцы намерены вернуть хэтчбек Volkswagen Golf на рынок России. При этом пока неизвестно, появится ли в РФ GTI-версия модели.