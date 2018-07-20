Range Rover Velar признан лучшим внедорожником в России

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В РФ определили победителей национальной престижной премии «ТОП-5 АВТО». Лучшим из всех был признан британский премиальный внедорожник Range Rover Velar.

Российский дебют роскошного и производительного внедорожника Range Rover Velar состоялся осенью прошлого года, а сам автомобиль покорил сердца российских автолюбителей. Модель примечательна своим оформлением, обширным функциональным списком и отличными вседорожными свойствами. Благодаря светодиодной оптике головного света Matrix Laser, выдвижным ручкам дверей и прогрессивному мультимедийному центру Touch Pro Duo, внешность автомобиля приобрела утонченные и запоминающиеся черты.

Весной 2018 года Range Rover Velar был удостоен премии в номинации «Лучший автомобильный дизайн». Согласно голосованию российских экспертов, британским внедорожник победил в категории «Большой кроссовер/внедорожник».

Подкапотное пространство Range Rover Velar занимают 2-литровый 180-сильный дизель и 6-цилиндровый 3-литровый мотор с отдачей 380 «лошадок». Производство люксового авто наладили на предприятии в Великобритании.