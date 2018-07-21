Subaru выпустит лимитированную серию «горячих» седанов WRX STI Type RA-R

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В нынешнем году знаменитое подразделение STI (Subaru Tecnica International) японского автогиганта Subaru отмечает 30-летие. По такому поводу производитель решил вывести на рынок лимитированную серию спортивных седанов.

Японские машиностроители сообщили, что готовят к продажам модель Subaru WRX STI Type RA-R, посвященную 30-летнему юбилею подразделения STI. Новинка обойдется клиенту в 44 250 долларов. Всего производитель выпустит 500 единиц лимитированного спорт-седана. Сбор заказов на юбилейный Subaru WRX STI Type RA-R открылся 19 июля, а завершится он 19 декабря.

Лимитированный Subaru WRX STI Type RA-R получил перенастроенную подвеску, особый декор и полегчал на 10 кг. Моторный отсек новинки займет модернизированная силовая установка 2.0, производительность которой выросла до 329 л.с. Пару агрегату составляет шестискоростная механическая трансмиссия. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 4,8 с.

Для Subaru WRX STI Type RA-R предусмотрена мультимедийная установка с 6,5-дюймовым тачскрином. Система поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto.