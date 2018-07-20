Седан и хэтчбек Ford Fiesta подорожали в РФ в июле на 9 000 рублей

Сегодня, 18:06

На просторах интернета появилась информация, в соответствии с которой в июле нынешнего года седаны и хэтчбеки Ford Fiesta стали дороже на 9 000 рублей. Удорожание коснулось всех вариаций Ford Fiesta 2018 модельного года.

Седан Ford Fiesta Ambient с 1,6-литровым мотором с отдачей в 85 «лошадок» теперь стоит 726 000 рублей. За Ford Fiesta Titanium, который обладает таким же мотором, но выдающим 120 лошадиных сил, автолюбители выложат 1 007 000 рублей.

Ford переписал ценники в сторону увеличения и на хэтчбэки. Ford Fiesta Trend в кузове хэтчбек с 1,6-литровым 105-сильным агрегатом обойдется в 812 000 рублей. Более дорогостоящее исполнение хэтчбека Ford Fiesta Titanium получило ценник в 997 000 рублей.

В текущем году повышение цен на Ford Fiesta наблюдалось в мае. В то время, ценники седанов и хэтчбеков Ford Fiesta увеличились на 18 000 рублей. За первое полугодие нынешнего года автоцентры Ford смогли реализовать 25 665 машин (+17%).