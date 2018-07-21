Chery выпустила кроссовер X70 под новым брендом Jetour

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Еще в начале года в китайской машиностроительной компании Chery сообщили о планах по созданию нового суббренда. Теперь стало известно, что у него уже появился «первенец» в лице кроссовера Jetour X70.

Компания Jetour X70 сообщила о новом суббренде в январе. Под новой китайской маркой будут выпускаться только кроссоверы и минивэны. Последние набирают популярности в КНР примерно также, как и SUV. Первой моделью суббренда стал кроссовер Jetour X70, внешность которого накануне рассекретили в интернете.

Китайцы пока полностью не озвучивают технические подробности кроссовера Jetour X70, однако эксперты считают, что машина построена на новом шасси Chery. Габариты паркетника составляют 4720х1900х1695 мм при колесной базе размером 2745 мм и дорожном просвете в 210 мм.

Кроссовер Jetour X70 будет продаваться как с двухрядным, так и с трехрядным салоном. Автомобиль будет оснащаться колесными дисками размерностью 17, 18 и 20 дюймов. Для машины предусмотрены система мультимедиа с большим дисплеем, цифровая приборная панель, система автономной парковки, камера обзора на корме, руль и сидения с подогревом, системы активной безопасности и так далее.

Силовую линейку кроссовера Jetour X70 представляет турбодвигатель 1.5 отдачей 147 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Он сочетается с 6-МКПП и 8-АКПП. Машина будет исключительно моноприводной.

Сроки появления Jetour X70 на рынке не озвучиваются. Ожидается, что он будет продаваться в КНР за 73-124 тысячи юаней.