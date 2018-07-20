Бренд Lynk & Co показал свой первый серийный седан Lynk & Co 03

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В интернете представлены фотографии тестового прототипа первого серийного седана бренда Lynk & Co, входящего в состав Geely. Появились подробности транспортного средства.

Китайцы показали кадры с серийным седаном бренда Lynk & Co, контролируемого концерном Geely. На снимках товарная «пятидверка» замаскирована, однако и через камуфляж видно, что она похожа на свой концепт и на кроссовер 01, который пока существует только как шоу-кар.

Седан Lynk & Co 03 в первую очередь разрабатывается для китайского рынка. Сроки начала его продаж не ясны, но известно, что после КНР модель появится в Европе. Также есть информация, согласно которой машины Lynk & Co для Старого Света станут на конвейер бельгийского завода Volvo в Генте. Их выпуск стартует в конце следующего года.

Основой для седана Lynk & Co 03 послужила платформа CMA. Автомобиль получит L-образные фонари и LED-осветители. Официальные данные о силовой составляющей новинки не озвучиваются, но издание Autocar сообщает, что машина может получить бензиновую турбированную «тройку» 1.5 тягой 180 л.с., 2-литровый агрегат на 240 л.с. или комбинированную силовую установку на базе 1.5 ДВС с электродвигателем, суммарная производительность которой составляет 220 л.с.