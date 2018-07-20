Кроссовер Hyundai Creta Sport получил новую версию

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Южнокорейский автогигант Hyundai показал модель Creta Sport 2019 с иными настройками подвески и новым элементом экстерьера. Уже известна стоимость кроссовера.

Первым рынком для кроссовера Hyundai Creta Sport стала Бразилия в 2017 году. Корейцы пока не планируют расширять географию этой версии паркетника. Стандартный Creta был предложен бразильцам два года назад.

Hyundai Creta Sport после обновления стоит в Бразилии 97 890 реалов (1 608 000 рублей). Стоимость стандартного Creta в стране составляет 77 890 реалов (1 280 000 рублей).

Hyundai Creta Sport в отличие от стандартного кроссовера оснащен «катками» на 17-дюймов с оригинальным дизайном, крупным спойлером и черной решеткой радиатора. Накануне производитель сообщил, что подготовил для бразильцев обновленную версию псевдоспортивного кроссовера, которая получила перенастроенную подвеску, черную глянцевую планку на багажной крышке вместо хромированной полосы, а также цифровой телеприемник для прежнего информационно-развлекательного комплекса BlueMedia.

Подкапотное пространство Hyundai Creta Sport 2019 занимает тот же Nu 2.0 Flex с автоматической трансмиссией. Он может работать как на бензине, так и на этаноле, а мощность его соответственно составляет 156/166 л.с. Обычный Creta также предлагается бразильцам ссиловой установкой Gamma 1.6 Flex тягой 122/130 л.с. с шестиступенчатыми МКПП и АКПП. Hyundai Creta Sport существует только в переднеприводном исполнении.