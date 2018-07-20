Hyundai показал кроссовер Hyundai Kona Iron Man Edition в стиле Железного человека

Сегодня, 11:40

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai вместе с производителем комиксов с Marvel, показали специальное издание кроссовера Hyundai Kona, сделанное под Железного Человека. Спецверсия обзавелась наименованием Hyundai Kona Iron Man Edition.

Внешний дизайн и оформление интерьера новинки выполнили в духе костюма Iron Man. Головные фары кроссовера получили ДХО, подобные маске героя с определенным разрезом для глаз. На верху, капоте и передних крыльях имеется орнамент, исполненный в виде маски, а на задних стойках выгравирована надпись Iron Man.

Капот крашен штамповкой в форме буквы «V», а внизу машины и на дверях сзади изобразили стикеры Stark Industries. Аппаратная панель и ручка селектора подписаны Тони Старком. "Железную" модификацию кроссовера оснастили креслами, который создали для кроссовера, колесными дисками размером 18 дюймов с картинкой, иллюстрирующей маску и темной радиаторной решеткой с хромированным покрытием. Окрас кузова автомобиля представлен матово-серым оттенком.

Особая модификация Hyundai Kona Iron Man Edition появится в продаже ограниченным количеством. Производство авто начнут в конце нынешнего года, а старт продаж назначен на первый квартал 2019 года. Ценники новинки пока остаются тайной.