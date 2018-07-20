В сеть попали шпионские фото кроссовера KIA Soul нового поколения

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Корейцы отправили на испытания третье поколение кроссовера KIA Soul, на что указывают фотографии американских папарацци, запечатлевших машину на тестах. Паркетник построят на новой платформе и, возможно, он дебютирует будущей осенью.

О разработке нового KIA Soul стало известно в феврале нынешнего года. Накануне автомобиль попался фотошпионам во время дорожных тестов на территории Калифорнии, в Долине Смерти. Снимки с машиной показал портал Motor1. Даже сквозь камуфляж можно увидеть, что внешне автомобиль отличается от своего предшественника. Специалисты утверждают, что шпионы запечатлели турбированную версию кросса.

Третье поколение KIA Soul построено на совершенной новой переднеприводной платформе с поддержкой AWD. Судя по всему, производитель обратил внимание на просьбу клиентов и на современные тренды, и потому для новинки будет опционально будет доступен полный привод.

Пока нет ясности в том, когда именно дебютирует новый KIA Soul. Предполагается, что его презентация может состояться в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе в ноябре текущего года. Если этого не произойдет, то стоит ожидать, что корейцы привезут автомобиль на январскую выставку в Детройте в 2019 году.